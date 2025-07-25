США надали Польщі $4 млрд кредиту для модернізації армії

Сполучені Штати у пʼятницю оголосили про надання Польщі кредитних гарантій у розмірі 4 мільярди доларів, які будуть використані на переозброєння польських Збройних сил.

Про це у пʼятницю повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає "Європейська правда".

Польща отримає кредитні гарантії від США у межах програми Foreign Military Financing, яка передбачає надання союзникам і партнерам Америки позик і грантів на придбання американського військового обладнання.

"Програма кредитування FMF зміцнює національну безпеку США, даючи змогу таким ключовим партнерам, як Польща, інвестувати в оборонні системи американського виробництва", – наголосила Брюс.

Вона також відзначила Польщу як "одного з найсильніших і найнадійніших союзників Америки в Європі".

Польська сторона раніше говорила, що кошти будуть використані, зокрема, для часткової оплати підписаних з США контрактів на військову техніку, зокрема придбання 96 ударних вертольотів AH-64E Apache або 6 батарей систем протиповітряної оборони Patriot.

У травні стало відомо, що Конгрес США розглядає запит Польщі на придбання майже 800 ракет PAC-2 GEM-T, призначених для системи протиповітряної оборони Patriot, за майже 6 млрд доларів.

Водночас Варшава скасувала процедуру закупівлі 32 вертольотів S-70i Black Hawk з заводу PZL Mielec, що належить американській компанії Lockheed Martin.