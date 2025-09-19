США одобрили продажу Польше Javelin на $780 миллионов долларов

Государственный департамент США решил одобрить возможную продажу правительству Польши противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму около 780 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как указано, Агентство уже проинформировало Конгресс США о возможной продаже.

Согласно заявлению, Польша запросила у США 2506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin. Общая стоимость составляет 780 миллионов долларов.

"Предлагаемая сделка будет способствовать реализации внешней политики и национальной безопасности США, укрепляя безопасность союзника по НАТО, который является фактором политической и экономической стабильности в Европе", – говорится в заявлении.

Предлагаемая продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США, добавили в агентстве.

Напомним, в мае США одобрили продажу правительству Эстонии противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму около 296 миллионов долларов.

Кроме того, в июле США объявили о предоставлении Польше кредитных гарантий в размере 4 миллиарда долларов, которые будут использованы на перевооружение польских Вооруженных сил.