Бельгія визнає Палестину як державу на вересневій сесії Генасамблеї ООН

Новини — Вівторок, 2 вересня 2025, 08:08 — Марія Ємець

Бельгія планує визнати Палестину як державу під час вересневої сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Міністр закордонних справ Бельгії Максім Прево у вівторок заявив, що його країна планує визнати Палестину як державу під час сесії Генасамблеї ООН, що розпочинається наступного тижня – приєднавшись до таких країн як Британія, Франція, Канада та Австралія. 

Він зазначив, що таке рішеннях ухвалили "з огляду на гуманітарну трагедію для Палестини, зокрема у секторі Газа, та у відповідь на силові дії Ізраїлю, що скоюються всупереч міжнародному праву". 

Прево додав, що також Бельгія готова підтримати 12 санкційних заходів проти Ізраїлю, таких як заборона імпорту продукції, виготовленої в нових ізраїльських поселеннях, та заборона в’їзду особам з керівництва ХАМАС.  

Нагадаємо, в останні місяці у ЄС загострилася критика на адресу Ізраїлю через гуманітарну катастрофу у секторі Гази та подальші плани ізраїльської влади. На тлі цього зросли заклики до визнання Палестини державою та санкцій проти Ізраїлю, але єдності у цих питаннях немає. 

Читайте детальніше, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у секторі Гази.

