Бельгія визнає Палестину як державу на вересневій сесії Генасамблеї ООН

Бельгія планує визнати Палестину як державу під час вересневої сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Бельгії Максім Прево у вівторок заявив, що його країна планує визнати Палестину як державу під час сесії Генасамблеї ООН, що розпочинається наступного тижня – приєднавшись до таких країн як Британія, Франція, Канада та Австралія.

Він зазначив, що таке рішеннях ухвалили "з огляду на гуманітарну трагедію для Палестини, зокрема у секторі Газа, та у відповідь на силові дії Ізраїлю, що скоюються всупереч міжнародному праву".

Прево додав, що також Бельгія готова підтримати 12 санкційних заходів проти Ізраїлю, таких як заборона імпорту продукції, виготовленої в нових ізраїльських поселеннях, та заборона в’їзду особам з керівництва ХАМАС.

Нагадаємо, в останні місяці у ЄС загострилася критика на адресу Ізраїлю через гуманітарну катастрофу у секторі Гази та подальші плани ізраїльської влади. На тлі цього зросли заклики до визнання Палестини державою та санкцій проти Ізраїлю, але єдності у цих питаннях немає.

Читайте детальніше, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у секторі Гази.