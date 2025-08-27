У Франції опублікували різкий лист Макрона до Нетаньягу 

Президент Франції Емманюель Макрон посилив дипломатичний конфлікт з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, закликавши його відмовитися від "незаконної поспішної війни в Газі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі Макрона, опублікованому у вівторок в газеті Le Monde.

Різка реакція Макрона стала відповіддю на звинувачення Нетаньягу, що Франція не робить достатньо для боротьби з антисемітизмом, а навпаки, заохочує його, підтримуючи визнання Палестинської держави.

Макрон відкинув це звинувачення як "образу Франції" і виступив на захист досягнень свого уряду в боротьбі з антисемітизмом. Франція буде дотримуватися своєї позиції щодо визнання Палестинської держави, зазначив Макрон, оскільки вважає це єдиним способом уникнути нескінченного конфлікту.

Водночас французький президент заявив, що "боротьба з антисемітизмом не повинна бути використана як зброя". Він зазначив, що саме політика Ізраїлю, зокрема в Газі, ізолює країну і підбадьорює "тих, хто використовує її як привід для антисемітизму".

Відповідь Макрона надійшла після того, як звинувачення Нетаньягу отримали підтримку з боку американських діячів, зокрема Чарльза Кушнера, американського посла в Парижі. І Нетаньягу, і Кушнер раніше оприлюднили свої листи до Макрона в ЗМІ, тоді як Єлисейський палац зазвичай не ділиться дипломатичними листами з пресою.

У понеділок Франція засудила те, що вона назвала "неприйнятними" звинуваченнями з боку США, і викликала американського посла.

Тиск на Францію з'явився напередодні вересневої Генеральної Асамблеї ООН, яка має стати однією з найсуперечливіших дипломатичних битв з часу нападу ХАМАС на Ізраїль в жовтні 2023 року та подальшої війни Ізраїлю в Газі. Під час зібрання ООН Франція планує визнати Палестинську державу.