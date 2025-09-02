Бельгия признает Палестину как государство на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН

Бельгия планирует признать Палестину как государство во время сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во вторник заявил, что его страна планирует признать Палестину как государство во время сессии Генассамблеи ООН, которая начинается на следующей неделе, присоединившись к таким странам, как Великобритания, Франция, Канада и Австралия.

Он отметил, что такое решение было принято "учитывая гуманитарную трагедию для Палестины, в частности в секторе Газа, и в ответ на силовые действия Израиля, являющиеся нарушением международного права".

Прево добавил, что Бельгия также готова поддержать 12 санкционных мер против Израиля, таких как запрет импорта продукции, произведенной в новых израильских поселениях, и запрет въезда лицам из руководства ХАМАС.

Напомним, в последние месяцы в ЕС обострилась критика в адрес Израиля из-за гуманитарной катастрофы в секторе Газа и дальнейших планов израильских властей. На фоне этого усилились призывы к признанию Палестины государством и санкциям против Израиля, но единства в этих вопросах нет.

