Грузія поступово втрачає інституційні зв’язки із Заходом. Під керівництвом нинішнього уряду та партії "Грузинська мрія" масштабних змін зазнає державний апарат.

Протягом більш ніж трьох десятиліть державна служба Грузії була однією з найстійкіших опор демократичного переходу та євроатлантичних прагнень.

Про те, як грузинська влада руйнує державну службу і які це матиме наслідки, читайте в колонці колишньої грузинської дипломатки Мегі Бенії

Авторка колонки впевнена, що нещодавні чистки та так звана "реорганізація" Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Грузії не є адміністративними оновленнями чи підвищенням ефективності.

"Це частина систематичної кампанії покарання за вірність конституційним принципам. А одночасно – кроки до розриву інституційної відданості держави Заходу", – пише колишня грузинська дипломатка.

Вона згадує, як покоління держслужбовців, попри зміни політичного керівництва, невтомно працювали над тим, щоб просувати інтеграцію Грузії до НАТО та ЄС, будувати стратегічні союзи й посилювати національну безпеку. Сьогодні цю опору цілеспрямовано демонтують.

У процесі партія влади "Грузинська мрія", як зазначає авторка колонки, руйнує саме ту державну службу, яка захищала суверенітет країни та її міжнародний авторитет.

"Результат – катастрофічна втрата інституційної пам’яті, професіоналізму та політичної тяглості в час, коли міжнародне середовище безпеки вимагає протилежного", – констатує Бенія.

Вона впевнена, що це цілеспрямована кампанія з політизації державних інституцій і зміни стратегічного курсу країни.

"Звільнення досвідчених дипломатів і оборонних фахівців, закриття підрозділів, що займалися ЄС та НАТО, та централізація зовнішньої політики в руках ідеологічно відданих, але професійно непридатних кадрів – усе це частина ширшої тенденції", – наголошує колишня грузинська дипломатка.

За її словами, уряд, який більше не бачить цінності в партнерстві з демократичним Заходом, веде Грузію до ізоляції.

Мегі Бенія впевнена, що це тривала операція російського впливу в Грузії, яка у разі успіху посилить здатність Москви проєктувати силу в ширшому Чорноморському регіоні та на Близькому Сході.

Авторка колонки попереджає, що якщо ці тенденції не буде зупинено, Грузія залишиться дипломатично маргіналізованою, стратегічно вразливою й морально дезорієнтованою.

"Її майбутнє в європейській та євроатлантичній спільноті буде не просто відкладеним, а опиниться під серйозною загрозою", – зазначає колишня дипломатка.

Докладніше – в колонці Мегі Бенії Європа більше не потрібна: як Грузія знищує інституційні зв’язки із Заходом.