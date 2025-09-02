Грузия постепенно теряет институциональные связи с Западом. Под руководством нынешнего правительства и партии "Грузинская мечта" масштабные изменения претерпевает государственный аппарат.

На протяжении более трех десятилетий государственная служба Грузии была одной из самых устойчивых опор демократического перехода и евроатлантических устремлений.

О том, как грузинские власти разрушают государственную службу и какие это будет иметь последствия, читайте в колонке бывшей грузинской дипломатки Меги Бении Европа больше не нужна: как Грузия уничтожает институциональные связи с Западом. Далее – краткое изложение.

Колонка первоначально опубликована на New Eastern Europe в рамках журналистского партнерства MOST – Media Organisations for Stronger Transnational Journalism, при поддержке программы Creative Europe, которая помогает независимым СМИ, специализирующимся на освещении международных вопросов.

Автор колонки уверена, что недавние чистки и так называемая "реорганизация" Министерства иностранных дел и Министерства обороны Грузии не являются административными обновлениями или повышением эффективности.

"Это часть систематической кампании наказания за верность конституционным принципам. И одновременно – шаги к разрыву институциональной преданности государства Западу", – пишет бывшая грузинская дипломатка.

Она вспоминает, как поколение госслужащих, несмотря на смену политического руководства, неустанно работало над продвижением интеграции Грузии в НАТО и ЕС, строительством стратегических союзов и укреплением национальной безопасности. Сегодня эту опору целенаправленно демонтируют.

В процессе партия власти "Грузинская мечта", как отмечает автор колонки, разрушает именно ту государственную службу, которая защищала суверенитет страны и ее международный авторитет.

"Результат – катастрофическая потеря институциональной памяти, профессионализма и политической преемственности в то время, когда международная среда безопасности требует противоположного", – констатирует Бения.

Она уверена, что это целенаправленная кампания по политизации государственных институтов и изменению стратегического курса страны.

"Увольнение опытных дипломатов и оборонных специалистов, закрытие подразделений, занимавшихся ЕС и НАТО, и централизация внешней политики в руках идеологически преданных, но профессионально непригодных кадров – все это часть более широкой тенденции", – отмечает бывшая грузинская дипломат.

По ее словам, правительство, которое больше не видит ценности в партнерстве с демократическим Западом, ведет Грузию к изоляции.

Меги Бения уверена, что это длительная операция российского влияния в Грузии, которая в случае успеха усилит способность Москвы проецировать силу в более широком Черноморском регионе и на Ближнем Востоке.

Автор колонки предупреждает, что если эти тенденции не будут остановлены, Грузия останется дипломатически маргинализированной, стратегически уязвимой и морально дезориентированной.

"Ее будущее в европейском и евроатлантическом сообществе будет не просто отложено, а окажется под серьезной угрозой", – отмечает бывшая дипломат.

