Чи заслуговує Київ на відкриття кластера "Основи" і чому важливо обійти вето Угорщини

Найближчі місяці, схоже, стануть критично важливими для євроінтеграційних прагнень України. Саме зараз Брюссель та Київ мають пройти тест на довіру та політичну волю щодо наступних кроків у процесі вступу України до ЄС.

У центрі уваги – потенційне відкриття кластера Fundamentals ("Основи"), який охоплює верховенство права, функціонування демократичних інститутів, основоположні права, реформу державного управління та економічні критерії.

Єврокомісія підтвердила готовність України до відкриття першого кластера.

Про те, чи дійсно Україна показує достатній рух у реформах, читайте в статті адвокаційної менеджерки Форуму громадянського суспільства Східного партнерства Яни Бровдій Чи "заслужила" Україна на початок переговорів з ЄС? Що каже індекс "Східного партнерства". Далі – стислий її виклад.

За Індексом "Східного партнерства" (EaP Index) новини позитивні.

Україна дійсно рухається вперед: її сумарний бал в EaP Index 2025 трохи зріс – з 0,66 до 0,67 за шкалою в 1 бал, що свідчить про поступ реформ попри війну.

Особливо помітне зростання показника підзвітності державних інституцій.

За рівнем забезпечення рівних можливостей та недискримінації Україна посідає перше місце в регіоні "Східного партнерства", тут діє більш сприятливе середовище порівняно з іншими країнами регіону.

Проте правова база ще не відповідає міжнародним стандартам, а вразливі групи продовжують стикатися з дискримінацією та загрозами, деякі з яких погіршилися через війну. Верховна рада затягнула ухвалення законопроєкту № 5488, який має посилити захист від мови ворожнечі та злочинів на ґрунті ненависті.

Єврокомісія уважно відстежуватиме це питання.

Адже потреба в ухваленні цього закону чітко згадана в останньому звіті з розширення.

Водночас і боротьба з корупцією, незалежність судової системи та механізми захисту прав людини залишаються сферами, які потребують особливої уваги, що відображено в цьогорічних знижених оцінках.

Україна стикається з труднощами в підтриманні ефективних антикорупційних заходів, про що свідчить невелике падіння антикорупційного показника рейтингу – з 0,68 у 2023 році до 0,65 у 2025 році.

Показник незалежності судової влади України також знизився – з 0,85 у 2023 році до 0,76 у 2025 році, що відображає постійні виклики.

У майбутньому важливо впроваджувати комплексні заходи та інституційні реформи, зокрема удосконалювати органи судового управління та процес відбору суддів Верховного суду, щоб створити незалежну, стійку до корупції судову систему, яка викликатиме довіру та повністю відповідатиме принципам верховенства права ЄС.

Як показує EaP Index, попри недоліки, загалом Україна рухається у правильному напрямку і заслуговує на відкриття кластера "Основи".

Хоча виклики залишаються, існує не лише політичний імпульс, а головне, сильна воля громадянського суспільства та населення дотримуватися курсу та притягати уряд до відповідальності, якщо він відхилятиметься.

Тому надзвичайно важливо знайти спосіб обійти вето Угорщини. Інакше постраждає не лише прогрес України, а й авторитет ЄС, а це підкреслить, що розширення залежить від внутрішньополітичних розкладів, а не від заслуг.

Докладніше – в матеріалі Яни Бровдій Чи "заслужила" Україна на початок переговорів з ЄС? Що каже індекс "Східного партнерства".