Готова ли Украина к открытию кластера "Основы" и почему важно обойти вето Венгрии

Ближайшие месяцы, похоже, станут критически важными для евроинтеграционных стремлений Украины. Именно сейчас Брюссель и Киев должны пройти тест на доверие и политическую волю в отношении следующих шагов в процессе вступления Украины в ЕС.

В центре внимания – потенциальное открытие кластера Fundamentals ("Основы"), который охватывает верховенство права, функционирование демократических институтов, основополагающие права, реформу государственного управления и экономические критерии.

Еврокомиссия подтвердила готовность Украины к открытию первого кластера.

О том, действительно ли Украина демонстрирует достаточное продвижение в реформах, читайте в статье адвокационного менеджера Форума гражданского общества Восточного партнерства Яны Бровдий "Заслужила" ли Украина начало переговоров с ЕС? Что говорит индекс "Восточного партнерства". Далее – краткое изложение.

По индексу "Восточного партнерства" (EaP Index) новости положительные.

Украина действительно движется вперед: ее суммарный балл в EaP Index 2025 немного вырос – с 0,66 до 0,67 по шкале в 1 балл, что свидетельствует о прогрессе реформ несмотря на войну.

Особенно заметен рост показателя подотчетности государственных институтов.

По уровню обеспечения равных возможностей и недискриминации Украина занимает первое место в регионе "Восточного партнерства", здесь действует более благоприятная среда по сравнению с другими странами региона.

Однако правовая база еще не соответствует международным стандартам, а уязвимые группы продолжают сталкиваться с дискриминацией и угрозами, некоторые из которых ухудшились из-за войны. Верховная Рада затянула принятие законопроекта № 5488, который должен усилить защиту от языка вражды и преступлений на почве ненависти.

Еврокомиссия будет внимательно следить за этим вопросом.

Ведь необходимость принятия этого закона четко упомянута в последнем отчете по расширению.

В то же время борьба с коррупцией, независимость судебной системы и механизмы защиты прав человека остаются сферами, требующими особого внимания, что отражено в сниженных оценках этого года.

Украина сталкивается с трудностями в поддержании эффективных антикоррупционных мер, о чем свидетельствует небольшое падение антикоррупционного показателя рейтинга – с 0,68 в 2023 году до 0,65 в 2025 году.

Показатель независимости судебной власти Украины также снизился – с 0,85 в 2023 году до 0,76 в 2025 году, что отражает постоянные вызовы.

В будущем важно внедрять комплексные меры и институциональные реформы, в частности совершенствовать органы судебного управления и процесс отбора судей Верховного суда, чтобы создать независимую, устойчивую к коррупции судебную систему, которая будет вызывать доверие и полностью соответствовать принципам верховенства права ЕС.

Как показывает EaP Index, несмотря на недостатки, в целом Украина движется в правильном направлении и заслуживает открытия кластера "Основы".

Хотя вызовы остаются, существует не только политический импульс, но и, главное, сильная воля гражданского общества и населения придерживаться курса и привлекать правительство к ответственности, если оно будет отклоняться.

Поэтому чрезвычайно важно найти способ обойти вето Венгрии. Иначе пострадает не только прогресс Украины, но и авторитет ЕС, а это подчеркнет, что расширение зависит от внутриполитических раскладов, а не от заслуг.

Подробнее – в материале Яны Бровдий "Заслужила" ли Украина начало переговоров с ЕС? Что говорит индекс "Восточного партнерства".