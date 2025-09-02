Президент Литви: антидемократичні сили хочуть, щоб війна в Україні тривала

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Шанхайська організація співробітництва (ШОС) та її допоміжні структури скористаються будь-якою можливістю для продовження війни в Україні.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як сказав президент, підтримка Росії свідчить про те, що переговори про мир стануть тільки складнішими.

"Ця зустріч у Китаї показує, що країни по той бік демократії скористаються будь-якою можливістю для продовження цієї війни і спробують уникнути мирних переговорів", – заявив Науседа журналістам у Фінляндії у вівторок.

За словами Науседи, поведінка Росії свідчить про те, що країна не хоче миру.

"Миру можна досягти тільки силою, за допомогою дуже жорстких заходів, які має вжити міжнародне співтовариство, і насамперед США, Європа та інші країни-однодумці", – підкреслив він.

Науседа також додав, що необхідно зробити все можливе для досягнення миру в України, "не за будь-яку ціну".

Крім того, Науседа закликає так звану "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав правителя Росії Владіміра Путіна "можливо, найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу".