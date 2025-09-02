Президент Литвы: антидемократические силы хотят, чтобы война в Украине продолжалась

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ее вспомогательные структуры воспользуются любой возможностью для продолжения войны в Украине.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как сказал президент, поддержка России свидетельствует о том, что переговоры о мире станут только сложнее.

"Эта встреча в Китае показывает, что страны по ту сторону демократии воспользуются любой возможностью для продолжения этой войны и попытаются избежать мирных переговоров", – заявил Науседа журналистам в Финляндии во вторник.

По словам Науседы, поведение России свидетельствует о том, что страна не хочет мира.

"Мира можно достичь только силой, с помощью очень жестких мер, которые должно принять международное сообщество, и прежде всего США, Европа и другие страны-единомышленники", – подчеркнул он.

Науседа также добавил, что необходимо сделать все возможное для достижения мира в Украине, "не любой ценой".

Кроме того, Науседа призывает так называемую "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможному отправке миротворцев в Украину.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц назвал правителя России Владимира Путина "возможно, самым серьезным военным преступником нашего времени".