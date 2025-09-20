Як Орбан прикриває Україною економічні невдачі і як протистояти угорській пропаганді

Перше, що потрібно знати про нинішню позицію Угорщини щодо України – то це внутрішньополітична гра Будапешта.

Адже саме внутрішня політика є пріоритетом для прем’єр-міністра Віктора Орбана. І тут немає нічого особливого.

Угорський випадок є особливим тільки в тому, що Орбан виграв парламентські вибори 2022 року саме завдяки антиукраїнській кампанії.

З того часу економіка Угорщини перебуває в дуже поганому стані, обіцяти виборцям більше нíчого, тому прем’єру не залишилось нічого, на чому можна було б побудувати виборчу кампанію 2026 року, крім антиукраїнських настроїв.

Про те, як Україна стала заручницею внутрішньої політики Орбана і як бороти його пропаганду, читайте в статті угорського аналітика Андраша Раца Постійне вето Орбана: чому лідер Угорщини вже не може зупинити свою атаку на Україну. Далі – стислий її виклад.

Чому саме Україна стала жертвою пропаганди? І чи розуміють угорці штучність звинувачень? Відповідь на ці запитання – у відсутності інформації про Україну та інформаційній порожнечі.

А коли існує порожнеча, дуже легко заповнити її пропагандою. Це і робить успішно провладна угорська пропаганда.

Усі національні телеканали Угорщини, окрім одного, а також всі національні радіостанції та регіональні газети контролюються урядом. А тому наратив у них дослівно однаковий.

Якщо коротко – в усьому винна Україна, Брюссель та їхні союзники.

Централізація регіональних видань триває вже 15 років, а це пів покоління. Багато молодих угорців навіть не знають, що таке вільне медіасередовище, бо ніколи його не бачили.

Тому навіть якщо відбудеться зміна політичної системи, ця медіаімперія залишиться. А для її реконструкції і трансформації медіапростору Угорщини потрібен час.

Тому варто бути готовими до того, що масові антиукраїнські настрої будуть потужними навіть після падіння влади Орбана.

Все ще вільним залишається інтернет-середовище, але воно стає дедалі більше забрудненим. Зрозумівши, що інтернет не можна монополізувати так само як телебачення чи регіональні медіа, угорський уряд створив власну мережу онлайн ресурсів різного типу і через них заполонив простір своїми наративами.

Угорщина перейняла систему фабрики тролів з Росії: зараз це десятки тисяч людей, які займаються тим, що заповнюють і забруднюють інтернет-простір пропагандою.

До речі, російський медіапростір, у тому числі й за кордоном, хоча й може здаватися різноманітним, у контексті українсько-угорських відносин просуває одні наративи.

Російські та проросійські пропагандистські медіа в Україні десятиліття намагаються переконати, що Угорщина хоче повернути собі Закарпаття.

А в Угорщині ті самі російські та проросійські канали говорять про те, що українські нацисти пригнічують угорців.

Росія намагатиметься й надалі значно погіршити ситуацію в українсько-угорських відносинах. І в цьому випадку інтереси нинішнього угорського уряду та Росії, на жаль, збігаються.

Змінити це можна тільки заповнивши інформаційний простір Угорщини реальними, правдивими фактами. А для цього потрібно багато часу, тому до наступних парламентських виборів реалістичною стратегією є тільки мінімізація шкоди.

Тому вкрай важливі візити в Україну угорських журналістів, що представляють незалежні ЗМІ.

І що важливо: угорцям варто приїжджати не тільки в Закарпаття.

