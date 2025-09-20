Как Орбан прикрывает Украиной экономические неудачи и как бороть венгерскую пропаганду

Первое, что нужно знать о нынешней позиции Венгрии по Украине – это внутриполитическая игра Будапешта.

Ведь именно внутренняя политика является приоритетом для премьер-министра Виктора Орбана. И здесь нет ничего особенного.

Венгерский случай является особенным только в том, что Орбан выиграл парламентские выборы 2022 года именно благодаря антиукраинской кампании.

С тех пор экономика Венгрии находится в очень плохом состоянии, обещать избирателям больше нечего, поэтому премьеру не осталось ничего, на чем можно было бы построить избирательную кампанию 2026 года, кроме антиукраинских настроений.

О том, как Украина стала заложницей внутренней политики Орбана и как бороться с его пропагандой, читайте в статье венгерского аналитика Андраша Раца Постоянное вето Орбана: почему лидер Венгрии уже не может остановить свою атаку на Украину. Далее – краткое изложение статьи.

Почему именно Украина стала жертвой пропаганды? И понимают ли венгры надуманность обвинений? Ответ на эти вопросы – в отсутствии информации об Украине и информационной пустоте.

А когда существует пустота, ее очень легко заполнить пропагандой. Это и делает успешно провластная венгерская пропаганда.

Все национальные телеканалы Венгрии, кроме одного, а также все национальные радиостанции и региональные газеты контролируются правительством. Поэтому нарратив у них дословно одинаков.

Если коротко – во всем виноваты Украина, Брюссель и их союзники.

Централизация региональных изданий продолжается уже 15 лет, а это полпоколения. Многие молодые венгры даже не знают, что такое свободная медиасреда, потому что никогда ее не видели.

Поэтому даже если произойдет смена политической системы, эта медиаимперия останется. А для ее реконструкции и трансформации медиапространства Венгрии нужно время.

Поэтому стоит быть готовыми к тому, что массовые антиукраинские настроения будут мощными даже после падения власти Орбана.

Все еще свободной остается интернет-среда, но она становится все более загрязненной. Поняв, что интернет нельзя монополизировать так же, как телевидение или региональные медиа, венгерское правительство создало собственную сеть онлайн-ресурсов различного типа и через них заполонило пространство своими нарративами.

Венгрия переняла систему фабрики троллей из России: сейчас это десятки тысяч людей, которые занимаются тем, что заполняют и загрязняют интернет-пространство пропагандой.

Кстати, российское медиапространство, в том числе и за рубежом, хотя и может казаться разнообразным, в контексте украинско-венгерских отношений продвигает одни нарративы.

Российские и пророссийские пропагандистские СМИ в Украине десятилетиями пытаются убедить, что Венгрия хочет вернуть себе Закарпатье.

А в Венгрии те же российские и пророссийские каналы говорят о том, что украинские нацисты угнетают венгров.

Россия будет пытаться и в дальнейшем значительно ухудшить ситуацию в украинско-венгерских отношениях. И в этом случае интересы нынешнего венгерского правительства и России, к сожалению, совпадают.

Изменить это можно только заполнив информационное пространство Венгрии реальными, правдивыми фактами. А для этого нужно много времени, поэтому до следующих парламентских выборов реалистичной стратегией является только минимизация ущерба.

Поэтому крайне важны визиты в Украину венгерских журналистов, представляющих независимые СМИ.

И что важно: венграм стоит приезжать не только в Закарпатье.

Подробнее – в материале Андраша Раца Постоянное вето Орбана: почему лидер Венгрии уже не может остановить свою атаку на Украину.