Трамп запровадив для іноземців "золоту карту" за $100 тисяч

Новини — Субота, 20 вересня 2025, 08:29 — Уляна Кричковська

Відтепер у США потрібно сплатити $100 тисяч, якщо заявник подається на робочу візу H-1B, за якою з-за кордону приїжджають кваліфіковані працівники в певній галузі.

Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп 19 вересня, документ опублікований на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".

З моменту вступу на посаду в січні Трамп розпочав широку кампанію проти мігрантів. 

В указі заявили, що програма неімміграційних віз H-1B, що видаються на три роки, була створена для залучення тимчасових працівників до США, аби ті виконували додаткові, висококваліфіковані функції. 

Але програму "навмисно використовували для заміни, а не доповнення, американських працівників менш оплачуваною, менш кваліфікованою робочою силою". Це підриває економічну та національну безпеку.

Адміністрація Трампа вважає, що новий закон стимулюватиме компанії наймати американських працівників.

У лютому Трамп висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту карту", яку можна буде придбати за $5 млн як шлях до американського громадянства.

У квітні Трамп оприлюднив "золоту карту" зі своїм зображенням.

