НАТО знову піднімав винищувачі через російський літак над Балтійським морем

Два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря в неділю через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У Військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.

У відповідь з авіабази Росток-Лааге в Німеччині вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.

Літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М, додали у німецьких Військово-повітряних силах.

Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору.

У п'ятницю вже сталося два інциденти за участю російських літаків. Три перехоплювачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там близько дванадцяти хвилин.

Пізніше того ж дня Польща також повідомила, що два російські літаки низько пролетіли над буровою платформою Petrobaltic в Балтійському морі, порушивши зону безпеки над нею.

Рада безпеки ООН у понеділок, 22 вересня, збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії.