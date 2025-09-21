НАТО знову піднімав винищувачі через російський літак над Балтійським морем
Два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря в неділю через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
У Військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.
У відповідь з авіабази Росток-Лааге в Німеччині вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.
Літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М, додали у німецьких Військово-повітряних силах.
Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору.
У п'ятницю вже сталося два інциденти за участю російських літаків. Три перехоплювачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там близько дванадцяти хвилин.
Пізніше того ж дня Польща також повідомила, що два російські літаки низько пролетіли над буровою платформою Petrobaltic в Балтійському морі, порушивши зону безпеки над нею.
Рада безпеки ООН у понеділок, 22 вересня, збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії.