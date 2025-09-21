Естонія скликала Радбез ООН через порушення повітряного простору літаками РФ

Рада Безпеки ООН у понеділок, 22 вересня, збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії в п'ятницю.

Про це повідомляє ERR з посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії, інформує "Європейська правда".

Це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу.

"Нахабним порушенням нашого повітряного простору Росія підриває принципи, які важливі для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорив такі порушення в цьому ж органі", – підкреслив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За його словами, порушення повітряного простору Естонії є частиною ширших дій Росії, спрямованих на перевірку рішучості Європи і НАТО.

"Порушенню повітряного простору Естонії передувало всього за кілька днів до цього вторгнення 19 російських дронів у повітряний простір Польщі та знаходження одного російського ударного дрона в повітряному просторі Румунії протягом однієї години. Усі ці випадки є частиною ширшої схеми, за допомогою якої Росія ескалює регіональну та глобальну напругу, і такі дії Росії вимагають міжнародної реакції", – зазначив Тсахкна.

Він додав, що поведінка Росії "не відповідає зобов'язанням, взятим на себе постійним членом Ради Безпеки, і була б неприйнятною для будь-якої іншої держави-члена ООН".

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.