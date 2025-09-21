НАТО снова поднимал истребители из-за российского самолета над Балтийским морем

Два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух в воскресенье из-за российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В Военно-воздушных силах Германии сообщили, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на просьбы выйти на контакт.

В ответ с авиабазы Росток-Лааге в Германии вылетели два немецких истребителя Eurofighter.

Самолетом-нарушителем оказался российский самолет-разведчик Ил-20М, добавили в немецких Военно-воздушных силах.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала еще более напряженной из-за нарушения Россией воздушного пространства.

В пятницу уже произошло два инцидента с участием российских самолетов. Три перехватчика МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там около двенадцати минут.

Позже в тот же день Польша также сообщила, что два российских самолета низко пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море, нарушив зону безопасности над ней.

Совет безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, соберётся на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии.