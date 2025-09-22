Сійярто: російські дрони в Польщі – це "неприпустимо", але з РФ треба говорити

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто вважає, що для завершення російської агресії проти України потрібно "продовжувати говорити" з Москвою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі "Суспільному".

На прохання прокоментувати вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі Сійярто сказав, що в Будапешті сподіваються: "дії, які призводять до ескалації, не повторяться".

"Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни. Звичайно, разом із нашими союзниками ми засуджуємо дії, що порушують територіальну цілісність держав – це неприпустимо", – сказав він.

Угорський міністр водночас додав, що з Росією потрібно говорити, а "блокування каналів комунікації та відмова від дипломатичних рішень – це не шлях уперед".

"Якщо ви блокуєте канали комунікації та відмовляєтеся від дипломатії, ми не знайдемо рішення. Єдиний спосіб зберегти надію та знайти рішення – продовжувати говорити один з одним і слухати один одного", – сказав Сійярто.

Нагадаємо, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан раніше назвав неприйнятними російські дрони над Польщею, але очікуваними, бо "поляки по вуха у війні".

Перед тим міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Орбану, який формально засудив вторгнення російських БпЛА до Польщі, припинити підігрувати Росії.