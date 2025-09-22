Сьянтяро: российские дроны в Польше – это "недопустимо", но с РФ нужно говорить

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто считает, что для прекращения российской агрессии против Украины нужно "продолжать говорить" с Москвой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

На просьбу прокомментировать вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши Сийярто сказал, что в Будапеште надеются: "действия, которые приводят к эскалации, не повторятся".

"Мы обеспокоены всеми событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этой войны. Конечно, вместе с нашими союзниками мы осуждаем действия, нарушающие территориальную целостность государств – это недопустимо", – сказал он.

Венгерский министр при этом добавил, что с Россией нужно говорить, а "блокирование каналов коммуникации и отказ от дипломатических решений – это не путь вперед".

"Если вы блокируете каналы коммуникации и отказываетесь от дипломатии, мы не найдем решения.

Единственный способ сохранить надежду и найти решение – продолжать говорить друг с другом и слушать друг друга", – сказал Сийярто.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее назвал неприемлемыми российские дроны над Польшей, но ожидаемыми, потому что "поляки по уши в войне".

Перед этим министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Орбану, который формально осудил вторжение российских БПЛА в Польшу, прекратить подыгрывать России.