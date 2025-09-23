В НАТО обговорили інцидент з винищувачами РФ в Естонії: пообіцяли рішучу реакцію

Північноатлантична рада у вівторок, 23 вересня, зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити і рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня.

За підсумками засідання у пресслужбі НАТО оприлюднили заяву Північноатлантичної ради, повідомляє "Європейська правда".

Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО Алексус Гринкевич поінформував Раду про інцидент 19 вересня.

"Це вторгнення є частиною ширшої тенденції все більш безвідповідальної поведінки Росії. Це вже вдруге за два тижні, коли Північноатлантична рада проводить засідання відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на великомасштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками", – йдеться в заяві.

В ній також наголошено, що низка країн НАТО, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія і Румунія, також нещодавно зіткнулися з порушеннями свого повітряного простору з боку Росії.

"Росія несе повну відповідальність за ці дії, які призводять до ескалації конфлікту, ризикують призвести до неправильної оцінки ситуації і ставлять під загрозу життя людей. Вони повинні припинитися", – підкреслено в заяві.

В НАТО пообіцяли, що реакція Альянсу "на нерозважливі дії Росії буде, як і раніше, рішучою".

"Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і країни-члени Альянсу використовуватимуть згідно з міжнародним правом усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків", – зазначено в заяві.

Також в НАТО запевнили, що жодні дії Росії не відвернуть союзників від їхньої незмінної прихильності підтримці України.

Як відомо, російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

В ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.

Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.