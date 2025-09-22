Сибіга натякнув, що російські літаки над Естонією слід було збити

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у виступі на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН у понеділок.

Сибіга нагадав про попередню провокацію Росії проти Польщі, на території якої впали близько двох десятків дронів, і сказав, що ці події не є випадковими.

"Логіка проста. Росія йде на ескалацію ситуації, щоб змусити всіх грати за її правилами. Вона хоче нав'язати всім закон джунглів: право сильнішого. Наша мета протилежна. Ми маємо змусити Росію грати за нашими правилами… Вони називаються Статут ООН", – додав він.

Міністр сказав, що політичні кроки у відповідь на дії Росії мають "підкріплюватися сильними практичними кроками", бо інакше російська агресія лише заохочується.

"Сильна відповідь означає, що загрозу не можна супроводжувати, ні протягом дванадцяти хвилин, ні протягом однієї хвилини. Її слід нейтралізувати", – сказав Сибіга.

Він закликав до створення інтегрованої системи протиповітряної оборони в Європі та підтвердив готовність України поділитись власним досвідом протистояння російським атакам.

"Те, що ми зараз бачимо в Польщі та Естонії, нагадує про те, як почалася російська агресія проти України. Гібридні атаки та ескалація, солдати без розпізнавальних знаків, порушення державного кордону та інші кроки. Ми бачимо, як ця схема повторюється, але в інших формах. Єдиний ефективний спосіб протидіяти цій ескалації – це відповісти силою та єдністю", – сказав він.

Як відомо, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна сказав, що провокації Росії наближають Європу "до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки".

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.