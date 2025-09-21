Президент Чехії: НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку РФ

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.

Заяву чеського президента наводить Radio Prague International, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар пролунав на тлі п’ятничного інциденту, коли три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою.

Зокрема, Павел згадав схожу ситуацію 2015 року, коли Туреччина збила російський бомбардувальник, який порушив її повітряний простір під час бомбардувань Сирії.

"Зараз ми спостерігаємо те саме: Росія не лише веде агресивну війну проти суверенної держави, а й безпрецедентно провокує країни НАТО, бажаючи не лише спричинити реакцію у відповідь, яку потім зможе використати у власних інтересах, а й перевірити нашу рішучість та спроможність захищатися від подібних провокацій", – сказав він.

Павел назвав таку поведінку РФ "абсолютно безвідповідальною", оскільки, як він зазначив, "порушення повітряного простору – привід для введення в дію оборонних механізмів, а саме збиття такого літака".

Він підкреслив, що Росія і її правитель Владімір Путін "поводитимуться так, як ми це їм дозволимо".

"Якщо ми засуджуватимемо їх на словах, применшуватимемо або спрощуватимемо поведінку Росії, ці провокації триватимуть", – зазначив чеський президент.

Тому, як переконаний Павел, західні країни мають поводитись жорстко, "і якщо відбуваються порушення, то ми повинні на це відповідно реагувати, зокрема військовим шляхом".

"Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку і переступила межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо", – додав він.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.