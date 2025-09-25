У МЗС заперечують, що Україна перебуває в глухому куті у перемовинах про гарантії безпеки

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що перемовини з партнерами щодо гарантій безпеки та інших важливих речей не зупиняються, а Україна не перебуває в глухому куті.

Про це заступник міністра сказав в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Кислиця також заперечив глухий кут у перемовинах щодо мирного врегулювання.

"Це не глухий кут. Це те, де ми знаходимося сьогодні в умовах, коли керівництво диктаторської країни не виявляє жодних ознак бажання вести перемовини про мир, незважаючи на весь той аудіоспам, який лунає з вуст Пєскова, Захарової та інших", – зазначив він.

За словами дипломата, це не означає, що між Україною і партнерами зупинилися або зайшли в глухий кут переговори щодо "гарантій безпеки та інших важливих речей, які можна зробити незалежно від того, чи готова Росія в даний момент іти на нормальні мирні перемовини".

Водночас Кислиця додав, що важливим елементом, який зробив розмови з партнерами більш предметними, стало підтвердження готовності США бути частиною гарантій безпеки.

"Адже багато речей, в тому числі у воєнній і воєнно-політичній сферах, без американської підтримки неможливі. Про них не було сенсу говорити, якщо європейські країни не будуть впевнені, що американці разом з нами", – підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, на останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Детальніше про підсумки вересневої зустрічі у Парижі – у статті Коаліція нерішучих. Які гарантії безпеки готують для України держави Європи та США