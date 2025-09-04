Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми пройшли великий шлях, наші керівники штабів тісно працювали і сьогодні я можу сказати – ми готові. Сьогодні в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція і пропозиція, яка виходить від 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки", – сказав Макрон.

За його словами, підхід коаліції до гарантій складається з двох елементів.

По-перше, йдеться про відсутність обмежень для формату української армії та її спроможностей. Учасники коаліції хочуть надати Україні можливості відновити армію для того, щоб вона могла стримувати будь-яку потенційну агресію.

"Другий елемент – це сили гарантування безпеки. Сьогодні 26 країн формально ангажувалися (інші висловили інтерес) надіслати або контингент в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі", – заявив Макрон.

Він наголосив, що мета сил гарантування не вести війну проти Росії, а гарантувати мир, а також послати стратегічний сигнал, щоб запобігти відновленню боїв.

"Ми визначаємо зараз, де вони будуть позиціонуватися", – додав Макрон.

Як повідомлялося, зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі у четвер.

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.