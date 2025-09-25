В МИД отрицают, что Украина находится в тупике в переговорах о гарантиях безопасности

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что переговоры с партнерами по гарантиям безопасности и других важных вещей не останавливаются, а Украина не находится в тупике.

Об этом заместитель министра сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Кислица также отрицает тупик в переговорах по мирному урегулированию.

"Это не тупик. Это то, где мы находимся сегодня в условиях, когда руководство диктаторской страны не проявляет никаких признаков желания вести переговоры о мире, несмотря на весь тот аудиоспам, который звучит из уст Пескова, Захаровой и других", – отметил он.

По словам дипломата, это не означает, что между Украиной и партнерами остановились или зашли в тупик переговоры относительно "гарантий безопасности и других важных вещей, которые можно сделать независимо от того, готова ли Россия в данный момент идти на нормальные мирные переговоры".

В то же время Кислица добавил, что важным элементом, который сделал разговоры с партнерами более предметными, стало подтверждение готовности США быть частью гарантий безопасности.

"Ведь многие вещи, в том числе в военной и военно-политической сферах, без американской поддержки невозможны. О них не было смысла говорить, если европейские страны не будут уверены, что американцы вместе с нами", – подчеркнул замминистра.

Напомним, на последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября участвовали представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, при чем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

