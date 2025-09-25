Україна та ЄС домовились продовжити "транспортний безвіз" до березня 2027 року

Європейський Союз та Україна в четвер вирішили продовжити дію чинної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень, відому також як "транспортний безвіз", до 31 березня 2027 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Генеральний директорат з питань мобільності та транспорту Європейської комісії.

Угода про "транспортний безвіз" наразі чинна до кінця 2025 року, тепер її дію планують продовжити ще на 15 місяців.

Угода про вантажні автоперевезення від 29 червня 2022 року стала одним із проявів солідарності Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.

Вона полегшує доступ України до світових ринків, забезпечуючи більш плавний транзит через країни ЄС і зміцнюючи торговельні зв'язки з ринком Євросоюзу.

Згідно з офіційними даними, у 2024 році імпорт ЄС з України автомобільним транспортом досяг 7,7 млн тонн (+13% порівняно з 2021 роком) на суму 10,1 млрд євро (+12%). Експорт автомобільним транспортом зріс до 7,6 млн тонн (+11%), а його вартість збільшилася на 48% до 33,4 млрд євро.

Остання версія угоди про "транспортний безвіз" була оновлена таким чином, аби в разі суттєвих порушень на місцевому ринку автоперевезень її дія могла бути тимчасово припинена в окремому географічному регіоні.

