Європарламент підтримав продовження "транспортного безвізу" з Україною до кінця року

Європарламент у вівторок підтримав продовження угоди про вантажні перевезення між ЄС та Україною до кінця 2025 року, що також відома як "транспортний безвіз".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європарламенту.

За відповідну ініціативу проголосували 488 депутатів Європарламенту, 137 виступили проти, ще 34 – утрималися.

Первинна угода була укладена в червні 2022 року і мала завершитися в червні 2024 року. Проте її дія була тимчасово продовжена, очікуючи на формальне схвалення Європарламентом і Радою ЄС. Тепер документ буде передано Раді для остаточного ухвалення.

Оновлена версія угоди враховує низку практичних викликів, які виникли під час її реалізації. Згідно з новими вимогами, водії повинні мати при собі дозвільні документи на міжнародні перевезення та розміщувати спеціальну наклейку на лобовому склі, що підтверджує відповідність перевезення умовам угоди.

Крім того, угода передбачає механізм захисту: у разі суттєвих порушень на місцевому ринку автоперевезень її дія може бути тимчасово припинена в окремому географічному регіоні.

Угода про вантажні автоперевезення від 29 червня 2022 року стала одним із проявів солідарності Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.

Нагадаємо, на початку червня ЄС подовжив скасування обмежень на імпорт української сталі та заліза ще на три роки.

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