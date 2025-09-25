Угорські винищувачі перехопили п’ять літаків РФ над Балтикою

Командування повітряних сил НАТО повідомило в четвер, 25 вересня, про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п'яти російських військових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву командування повітряних сил НАТО.

Як зазначено, російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace



🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm – NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025

На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.

"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", – ідеться в повідомленні.

Повідомляли також, що в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски напередодні, 24 вересня, виявили чотири російські військові літаки, для супроводу яких була піднята авіація США.

Нагадаємо, минулого тижня три військові літаки Росії МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, що спровокувало дискусію в межах НАТО про те, якою має бути відповідь на подібні інциденти.