Угорські винищувачі перехопили п’ять літаків РФ над Балтикою

Новини — Четвер, 25 вересня 2025, 19:42 — Ірина Кутєлєва

Командування повітряних сил НАТО повідомило в четвер, 25 вересня, про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п'яти російських військових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву командування повітряних сил НАТО.

Як зазначено, російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.

"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", – ідеться в повідомленні.

Повідомляли також, що в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски напередодні, 24 вересня, виявили чотири російські військові літаки, для супроводу яких була піднята авіація США.

Нагадаємо, минулого тижня три військові літаки Росії МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, що спровокувало дискусію в межах НАТО про те, якою має бути відповідь на подібні інциденти.

