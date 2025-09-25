Укр Рус Eng

Венгерские истребители перехватили пять самолетов РФ над Балтикой

Новости — Четверг, 25 сентября 2025, 19:42 — Ирина Кутелева

Командование воздушных сил НАТО сообщило в четверг, 25 сентября, о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление командования воздушных сил НАТО.

Как указано, российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

"Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", – говорится в сообщении.

Сообщалось также, что в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски накануне, 24 сентября, обнаружили четыре российских военных самолета, для сопровождения которых была поднята авиация США.

Напомним, на прошлой неделе три военных самолета России МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что спровоцировало дискуссию в рамках НАТО о том, каким должен быть ответ на подобные инциденты.

