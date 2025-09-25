Президентка Єврокомісії: літаки РФ можуть збивати за вторгнення у небо країн НАТО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що не виключає збиття російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір країн НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю CNN.

Фон дер Ляєн запитали про її думку після заяви президента США Дональда Трампа, який висловився, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Причиною запитання до Трампа, як відомо, став інцидент минулої п'ятниці, коли російські МіГи 12 хвилин літали у повітряному просторі Естонії над Фінською затокою.

Президентка Єврокомісії зауважила, що вона як посадовиця не представляє НАТО, але звісно має власну позицію з цього питання.

"Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, що якщо є вторгнення у наш повітряний простір, тоді – звісно ж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – "на столі", – зазначила президентка Єврокомісії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.