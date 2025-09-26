Reuters опублікували розслідування, як РФ вербувала священників у Молдові для агітації

Агентство Reuters опублікувало великий матеріал про те, як православних священників з Молдови запрошували до Росії та намагались залучати до системної пропаганди в інтересах Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", статтю опублікували 26 вересня.

У матеріалі йдеться про те, що православних священників з Молдови запрошували на паломництво до Москви і після повернення давали щедру фінансову винагороду, а в обмін просили створювати Telegram-канали та поширювати там пропаганду в інтересах Росії та проросійських сил у Молдові.

У статті наводять історію священника Міхая Біку, якого з кількома десятками колег у серпні 2025 року на тиждень запросили у паломницьке турне до найвідоміших храмів РПЦ та повністю оплатили цю поїздку. За його словами, такі турне для груп чисельністю близько 50 осіб проводилися з червня практично щотижня.

У поїздці їм дали по 10 тисяч рублів (біля 120 доларів) на довільні витрати у храмових магазинах, влаштували серію лекцій, де акцентували на "столітніх зв’язках" між Росією і Молдовою та що вони мають "разом протистояти морально прогнилому Заходу".

Перед поверненням групі видали картки російського "Промсвязьбанку", з поясненням, що після повернення у Молдову на них надійдуть певні кошти.

Паралельно їх попросили створити для своїх парафіян у Молдові Telegram-канали, щоб "покращити інформування про небезпеки євроінтеграції".

Після повернення Біку активував свою картку та отримав переказ у розмірі 1200 доларів – що є дуже великою сумою для пересічних громадян у Молдові. Священник каже, що не став далі реалізовувати "спущений з Москви" план і вся ситуація спонукала його перейти до іншої гілки православної церкви.

Ще один священник, який погодився на коментарі лише анонімно, теж підтверив, що йому та дружині під час паломництва видали картки "Промсвязьбанку"– ще восени 2024 року. На них потім перерахували понад 800 доларів. Цей священник заперечив, що кошти давали під якісь умови.

Ще чотири опитаних священники сказали журналістам, що чули інформацію про картки і кошти від багатьох колег, які їздили в паломницькі турне, і тих просили створювати канали для інформаційної роботи з парафіянами.

За висновками Reuters, протягом останнього року у Молдові створили майже 90 Telegram-каналів, що позиціонують себе як інформаційні ресурси молдовскьих парафій. У них майже щоденно публікують майже ідентичний контент антизахідного спрямування і мають тисячі підписників, а з наближенням виборів активність почала наростати – іноді навіть втричі.

Найпоширеніші теми повідомлень – про те, що традиційні цінності Молдови під загрозою, що ЄС "змушуватиме молдаван прийняти ЛГБТ" і це призведе до "деградації моралі і знищення свободи віри".

Журналісти Reuters встановили особи кількох осіб з Росії, які спілкувалися з молдовськими гостями – їх вичислили через аналіз відеоматеріалу з YouTube та проведених розмов зі священниками, яких запрошували у паломницькі турне.

В РПЦ не приховували факти таких поїздок на запрошення і заявили, що фінансують таку програму для молдовських колег, щоб "підтримати бідних священників та посилити братерські зв’язки".

Архієпископ Марчел, один з провідних представників православної церкви у Молдові, заявив Reuters, що звинувачення у російській кампанії впливу на вибори безпідставні, поїздки до Росії – просто поїздки у святі місця, а створення Telegram-каналів, мовляв, є власною ініціативою священників. Видані у турне картки він пояснив тим, що їх давали для зручності купівлі у храмових магазинах в Росії.

Раніше агентство Bloomberg дізналося про російський план впливу на вибори в Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з Росії.

