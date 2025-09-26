Reuters опубликовало расследование о том, как РФ вербовала священников в Молдове для агитации

Агентство Reuters опубликовало большой материал о том, как православных священников из Молдовы приглашали в Россию и пытались вовлечь в системную пропаганду в интересах Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", статью опубликовали 26 сентября.

В материале говорится, что православных священников из Молдовы приглашали на паломничество в Москву и после возвращения давали щедрое финансовое вознаграждение, а в обмен просили создавать Telegram-каналы и распространять там пропаганду в интересах России и пророссийских сил в Молдове.

В статье приводится история священника Михая Бику, которого с несколькими десятками коллег в августе 2025 года на неделю пригласили в паломническое турне по самым известным храмам РПЦ и полностью оплатили эту поездку. По его словам, такие турне для групп численностью около 50 человек проводились с июня практически каждую неделю.

В поездке им дали по 10 тысяч рублей (около 120 долларов) на расходы в храмовых магазинах, устроили серию лекций, где акцентировали внимание на "столетних связях" между Россией и Молдовой и на том, что они должны "вместе противостоять морально прогнившему Западу".

Перед возвращением группе выдали карты российского "Промсвязьбанка" с объяснением, что после возвращения в Молдову на них поступят определенные средства.

Параллельно их попросили создать для своих прихожан в Молдове Telegram-каналы, чтобы "улучшить информирование об опасностях евроинтеграции".

После возвращения Бику активировал свою карту и получил перевод в размере 1200 долларов – что является очень большой суммой для рядовых граждан в Молдове. Священник говорит, что не стал дальше реализовывать "спущенный из Москвы" план и вся ситуация побудила его перейти в другую ветвь православной церкви.

Еще один священник, который согласился на комментарии только анонимно, тоже подтвердил, что ему и его жене во время паломничества выдали карты "Промсвязьбанка" – еще осенью 2024 года. На них затем перечислили более 800 долларов. Этот священник отрицал, что средства давали под какие-то условия.

Еще четыре опрошенных священника сказали журналистам, что слышали информацию о картах и средствах от многих коллег, которые ездили в паломнические турне, и тех просили создавать каналы для информационной работы с прихожанами.

По итогам исследования Reuters, в течение последнего года в Молдове создали почти 90 Telegram-каналов, позиционирующих себя как информационные ресурсы молдавских приходов. В них почти ежедневно публикуют почти идентичный контент антизападной направленности и имеют тысячи подписчиков, а с приближением выборов активность начала нарастать – иногда даже втрое.

Самые распространенные темы сообщений – о том, что традиционные ценности Молдовы под угрозой, что ЕС "будет заставлять молдаван принять ЛГБТ" и это приведет к "деградации морали и уничтожению свободы веры".

Журналисты Reuters установили личности нескольких человек из России, которые общались с молдавскими гостями – их вычислили через анализ видеоматериала с YouTube и проведенных бесед со священниками, которых приглашали в паломнические турне.

В РПЦ не скрывали факты таких поездок по приглашению и заявили, что финансируют такую программу для молдавских коллег, чтобы "поддержать бедных священников и укрепить братские связи".

Архиепископ Марчел, один из ведущих представителей православной церкви в Молдове, заявил Reuters, что обвинения в российской кампании влияния на выборы беспочвенны, поездки в Россию – просто поездки в святые места, а создание Telegram-каналов, мол, является собственной инициативой священников. Выданные в турне карточки он объяснил тем, что их давали для удобства покупок в храмовых магазинах в России.

Ранее агентство Bloomberg узнало о российском плане влияния на выборы в Молдове, а BBC опубликовали расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из России.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.