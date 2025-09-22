ВВС опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ

Російська служба BBC опублікувала розслідування про те, як проросійські сили у Молдові за кошти з Москви сірими методами готують грунт для своєї перемоги на парламентських виборах 28 вересня.

Про це йдеться у матеріалі BBC, оприлюдненому 21 вересня, пише "Європейська правда".

За допомогою інфільтрації власного репортера у мережу, фінансовану Росією, ВВС підтвердили факти того, що там платять учасникам за публікацію пропаганди на підтримку проросійських сил та спрямовану на дискредитацію прозахідної партії влади. Також там налагодили роботу з пошуку симпатиків проросійських партій та проведення незбалансованих соцопитувань, які мають стати грунтом для того, щоб ставити під сумнів офіційні результати виборів.

Інфільтрація відбулася завдяки посиланню на відповідний чат у Telegram, де збирали охочих співпрацювати. Репортерка ВВС Ана і 34 інших залучених людей отримали запрошення на закриті онлайн-семінари, де їм читали лекції на зразок "як пройти шлях від кухні до національного лідера", а потім шляхом тестування відсіювали людей, які не демонстрували достатнього рівня для подальшої роботи.

Після цього етапу з Аною зв’язалась координаторка на ім’я Аліна Жук, яка повідомила, що їй можуть платити по 3000 леїв на місяць (7,5 тисяч гривень) за поширення у TikTok і Facebook потрібної інформації. Оплата мала надходити через підсанкційний російський Промсвязьбанк.

Далі її та інших відібраних стали навчати, як готувати такі публікації для соцмереж з кращими шансами на охоплення та з використанням ChatGPT.

Спершу їх просили публікувати "патріотичні дописи про історичних діячів Молдови", а потім тематика стала відверто агітаційною. Зокрема, пішли повідомлення, що чинна влада збирається фальсифікувати вибори, та вигадки на зразок того, що Молдову не візьмуть до ЄС, "якщо її громадяни не будуть частиною ЛГБТК+", що президентка Мая Санду якось сприяє торгівлі дітьми тощо.

Через ширший аналіз розслідування з’ясувало, що ця дезінформаційна мережа залучила щонайменш 90 облікових записів у TikTok, які опублікували тисячі відео і з січня 2025 року сукупно мають 23 млн переглядів та понад 800 вподобань. Варто нагадати, що населення Молдови – 2,4 млн.

В американській Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень DFRLab на основі зібраних журналістами даних припустили, що реальний розмір мережі акаунтів більший і вони ймовірно зібрали близько 55 млн переглядів свого контенту лише у TikTok.

У публікації зазначають, що провели моніторинг соцмереж також щодо дезінформації у кампанії партії Санду PAS і не знайшли таких прикладів.

Окрім заробітку дописами, Ані запропонували оплату по 200 леїв (500 гривень) за годину за проведення опитувань мешканців Кишинева про їхні виборчі вподобання. Після того також було відповідне навчання. Учасників цієї роботи попросили записувати голоси респондентів, які кажуть про підтримку проросійських сил – буцімто для подальших доказів фальсифікації виборів.

Інфільтрована кореспондентка стала свідком розмови, як координаторка просить когось по-телефону "привезти грошей з Москви" на "зарплати своїм людям".

Також розслідування знайшло зв’язки між цією мережею та олігархом-втікачем Іланом Шором і неурядовою організацією "Євразія". Серед іншого, група "Лідери Євразії" була у підписках координаторки Аліни, а її фото фігурує на сайті організації.

Молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан заявив, що Росія підтримує злочинні угруповання в Молдові, щоб захопити владу і поставити цих осіб на чолі держави.

Нагадаємо, Україна минулого тижня наклала санкції на політиків у Молдові, які працюють на Кремль.

Дивіться також відеоблог "ЄвроПравди" про те, хто працює на РФ у Молдові та яким буде результат.