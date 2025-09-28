ЗМІ: Трамп буде присутній на екстреній зустрічі сотень генералів у США

Президент США Дональд Трамп вирішив узяти участь у зібранні вищих американських генералів країни, яке в останній момент наказав провести глава Пентагону Піт Гегсет.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило The Washington Post із посиланням на внутрішній документ Пентагону.

У документі зазначається, що оборонне відомство США отримало підтвердження участі президента у зʼїзді американських генералів.

Відомства Пентагону поінформували, що це рішення "істотно змінить заходи безпеки" виступу, за що відповідатиме Секретна служба США.

Минулого тижня Гегсет наказав сотням вищих військових генералів і адміралів, що мають звання від однієї зірки і вище, а також їхнім старшим командирам взяти участь у заході.

У наказі глави Пентагону не було вказано причини проведення заходу, що спочатку викликало занепокоєння серед військових посадовців, які побоювалися, що йшлось про масові звільнення.

За даними ЗМІ, виступ Гегсета може бути присвячений ситуації з призупиненням фінансування федерального уряду США – шатдауном – або розробкою Стратегії національної оборони.