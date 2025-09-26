ЗМІ дізнались, чому Гегсет вирішив раптово скликати сотні генералів на зустріч

Глава Пентагону Піт Гегсет скликав вищих військових керівників на незвичайну зустріч на початку наступного тижня, якраз перед тим, як уряд США може припинити роботу через фінансову суперечку між президентом Дональдом Трампом і демократами в Конгресі.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Офіційно у Пентагоні не назвали причину, з якої Гегсет дав розпорядження сотням генералів і адміралів збройних сил США в найкоротші терміни зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня.

Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс применшили значення зустрічі, коли їх запитали про неї в Овальному кабінеті в четвер.

"Чому це така велика справа?. Ви поводитеся так, ніби це щось погане", – сказав Трамп, зазначивши, що це добре, що генерали збираються разом з главою Пентагону.

Венс своєю чергою додав, що у зустрічі "немає нічого незвичайного, і я думаю, що дивно, що ви, люди, зробили з цього таку велику історію".

Агентство зазначає, що зустріч призначена перед останнім днем фінансового року і перед можливим "шатдауном".

19 вересня Сенат не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування державних органів, а Дональд Трамп не відкинув можливості "шатдауну".

Це може призвести і до припинення фінансування з держбюджету відряджень держслужбовців, зокрема й військових. Оплачуватимуться вони лише у виняткових випадках. А тому Гегсет хоче зібрати всіх генералів і адміралів, поки це ще можливо, йдеться у матеріалі.

Водночас один високопоставлений представник промисловості сказав, що йому повідомили, що зустріч присвячена майбутній Національній оборонній стратегії.

Варто зазначити, що 5 вересня американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of war).

Відтепер міністр оборони США уповноважений використовувати додатковий титул – міністр війни – і може бути визнаний за цим титулом в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, урочистих заходах та нестатутних документах виконавчої влади.

