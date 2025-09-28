СМИ: Трамп будет присутствовать на экстренной встрече сотен генералов в США

Президент США Дональд Трамп решил принять участие в собрании высших американских генералов страны, которое в последний момент приказал провести глава Пентагона Пит Хэгсет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

В документе отмечается, что оборонное ведомство США получило подтверждение участия президента в съезде американских генералов.

Ведомства Пентагона сообщили, что это решение "существенно изменит меры безопасности" выступления, за что будет отвечать Секретная служба США.

На прошлой неделе Хэгсет приказал сотням высших военных генералов и адмиралов, имеющих звание от одной звезды и выше, а также их старшим командирам принять участие в мероприятии.

В приказе главы Пентагона не было указано причины проведения мероприятия, что сначала вызвало беспокойство среди военных чиновников, которые опасались, что речь идет о массовых увольнениях.

По данным СМИ, выступление Хегсета может быть посвящено ситуации с приостановкой финансирования федерального правительства США – шатдауном – или разработкой Стратегии национальной обороны.