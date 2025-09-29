Cуд підтвердив "екстремістський" статус "АдН" у ще одній землі Німеччини

Суд центральної німецької землі Гессен у понеділок постановив, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") може підлягати нагляду спецслужб як підозрювана у праворадикальному екстремізмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Адміністративний суд Гессену, розташований у Касселі, підтвердив рішення суду нижчої інстанції від 2023 року про класифікацію відділення "АдН" у землі як підозрюваної екстремістської групи.

Управління з охорони конституції Гессена ухвалило рішення про початок спостереження за відділенням партії в штаті у 2022 році, аргументуючи це тим, що воно підозрюється у сповідуванні ідеології, спрямованої проти вільного і демократичного конституційного ладу.

Суд знайшов докази того, що заяви "Альтернативи для Німеччини" скеровані "проти людської гідності іноземців, зокрема шукачів притулку, як етнічних "чужинців".

Це рішення більше не може бути оскаржене в адміністративних судах, хоча "АдН" ще може звернутися до Федерального конституційного суду Німеччини.

Заснована у 2013 році, "Альтернатива для Німеччини" наразі є найбільшою опозиційною партією країни, набравши понад 20% голосів на федеральних парламентських виборах у лютому 2025 року.

"АдН" перебуває під слідством на національному рівні та в декількох із 16 земель Німеччини.

Деякі її відділення вважаються "підтвердженими" екстремістськими організаціями, що надає розвідслужбам додаткові повноваження для спостереження.