Суд подтвердил "экстремистский" статус "АдГ" еще в одной земле Германии

Суд центральной немецкой земли Гессен в понедельник постановил, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") может подлежать надзору спецслужб как подозреваемая в праворадикальном экстремизме.

Административный суд Гессена, расположенный в Касселе, подтвердил решение суда низшей инстанции от 2023 года о классификации отделения "АдГ" в земле как подозреваемой экстремистской группы.

Управление по охране конституции Гессена приняло решение о начале наблюдения за отделением партии в штате в 2022 году, аргументируя это тем, что оно подозревается в исповедании идеологии, направленной против свободного и демократического конституционного строя.

Суд нашел доказательства того, что заявления "Альтернативы для Германии" направлены "против человеческого достоинства иностранцев, в частности искателей убежища, как этнических „чужаков".

Это решение больше не может быть обжаловано в административных судах, хотя "АдГ" еще может обратиться в Федеральный конституционный суд Германии.

Основанная в 2013 году, "Альтернатива для Германии" в настоящее время является крупнейшей оппозиционной партией страны, набрав более 20% голосов на федеральных парламентских выборах в феврале 2025 года.

"АдГ" находится под следствием на национальном уровне и в нескольких из 16 земель Германии.

Некоторые ее отделения считаются "подтвержденными" экстремистскими организациями, что дает разведслужбам дополнительные полномочия для наблюдения.