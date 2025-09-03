У Польщі привели у повну готовність ППО через ракетний удар РФ по Україні

Польща у ніч на середу, 3 вересня, піднімала в повітря авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи ППО через масовану атаку РФ на Україну.

Про це йдеться в заяві оперативного командування Збройних сил Польщі в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, на тлі російської атаки польське командування "запустило всі необхідні процедури" для захисту повітряного простору країни.

"У нашому повітряному просторі активно діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені до стану найвищої готовності", – йдеться в повідомленні.

За словами командування, ці дії "мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян".

"Оперативне командування ЗС Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – зазначено в заяві.

Як відомо, у ніч на 3 вересня РФ здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони.

Зокрема, внаслідок атаки була пошкоджена залізнична інфраструктура у Кіровоградській області.

У Луцьку внаслідок атаки дронів також зафіксували пожежі.