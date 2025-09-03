В Польше привели в полную готовность ПВО из-за ракетного удара РФ по Украине

Польша в ночь на среду, 3 сентября, поднимала в воздух авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы ПВО из-за массированной атаки РФ на Украину.

Об этом говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, на фоне российской атаки польское командование "запустило все необходимые процедуры" для защиты воздушного пространства страны.

"В нашем воздушном пространстве активно действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности", – говорится в сообщении.

По словам командования, эти действия "имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан".

"Оперативное командование ВС Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – отмечается в заявлении.

Как известно, в ночь на 3 сентября РФ осуществила массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны.

В частности, в результате атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области.

В Луцке в результате атаки дронов также зафиксировали пожары.