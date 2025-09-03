Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом говоритиме з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

Зеленського запитали, чи довіряє він Дональду Трампу, особливо у світлі дедлайну, який той виставив російському лідеру Владіміру Путіну щодо зустрічі з українським президентом.

Зеленський зазначив, що дуже вдячний США за підтримку і заявив, що Україна потребує допомоги Сполучених Штатів.

"Ми розмовляли про це. Він каже, що завдяки тиску США він може змусити Путіна піти на переговори. Якщо Путін не захоче цього, я попросив його чинити тиск на Росію всіма можливими засобами", – сказав він

"І коли ми говоримо про тиск, ми маємо на увазі протиповітряну оборону, угоди про постачання зброї та санкції. Він дав Путіну кілька тижнів. Вони майже минули. Ми сьогодні або днями будемо говорити з президентом США і уточнимо це питання", – заявив Зеленський.

Варто зазначити, що в уряді Німеччини кажуть, що Дональд Трамп може приєднатися до саміту "коаліції рішучих" у четвер.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.