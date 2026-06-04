Президент Сербії вирушив на саміт у Чорногорії попри застереження розвідки

Президент Сербії Александар Вучич прибув у четвер до Тівата у Чорногорії, щоб взяти участь у саміті ЄС–Західні Балкани.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Його приїзд був під питанням після попереджень від сербської розвідки (BIA) та інциденту в середу, коли чорногорська поліція заблокувала в’їзд до країни 87 сербським громадянам.

У середу BIA заявила, що порадила Вучичу не їхати до Тівата "через ворожі дії іноземних розвідслужб та злочинних кланів у Чорногорії", додавши, що "встановлено наявність високого рівня ризику для безпеки". Вона зазначила, що, згідно з оперативною інформацією, Радоє Звіцер, ймовірний лідер наркокартелю клану Кавац, наразі перебуває в Чорногорії.

"Всупереч усім стандартам професійної поведінки та відповідальної співпраці, оцінка безпеки, яку неодноразово вимагали від служби безпеки країни-господаря в Чорногорії, нам не була надана", – додала BIA.

Однак у середу Вучич заявив, що поїде до Тівата попри попередження. "Я їду до Чорногорії, бо для мене дуже важливо представляти там Сербію", – сказав Вучич, додавши, що дав слово голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та голові Європейської ради Антоніу Кошті, що поїде до Тівата.

"Щодо інших питань, я говоритиму про це в Чорногорії… їм у вічі – все, що я маю сказати про всі ці різні ігри, в яких Сербію зображують як "маленьку Росію", тоді як вони представляють себе як якусь "стражденну балтійську державу", що постійно перебуває під загрозою з нашого боку", – заявив сербський президент.

У середу поліція Чорногорії та Агентство національної безпеки заявили, що заборонили в’їзд 87 громадянам Сербії та повернули їх до Сербії за день до саміту. Влада заявила, що це рішення було ухвалено після перевірок безпеки та прикордонних перевірок, проведених в аеропорту Тівата.

Поліція повідомила, що затримані в аеропорту мали при собі банер із написом "Srbija pobedjuje" ("Сербія перемагає"), який асоціюється з прихильниками керівної Сербської прогресивної партії (SNS) Вучича. Останніми місяцями цей напис використовувався як відповідь на банери "Studenti pobedjuju" ("Студенти перемагають"), які демонстрували прихильники антиурядових протестів, очолюваних студентами, що тривають з листопада 2024 року.

Вучич бойкотував останній саміт ЄС–Західні Балкани, що відбувся в Брюсселі в грудні. Однак у травні він оголосив, що візьме участь у саміті в Тіваті після обговорень з фон дер Ляєн.

У травні президент Сербії Александар Вучич заявив, що отримав запрошення взяти участь у тому, що він назвав "гламурним святкуванням" 20-ї річниці незалежності Чорногорії, але що "звичайно ж, він не братиме в ньому участі".

У березні президент Хорватії Зоран Міланович скасував саміт країн Західних Балкан, який мав відбутися у травні, через заяви свого сербського колеги, які, на його думку, становлять загрозу регіональній стабільності.