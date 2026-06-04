Парламент Словенії затвердив уряд на чолі з Янезом Яншею

Депутати Національних зборів Словенії затвердили склад кабінету міністрів четвертого уряду на чолі з Янезом Яншею.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTV SLO.

Національні збори затвердили список із 15 міністрів 49 голосами "за" та 30 "проти", тим самим обравши новий уряд Янеза Янші. На засіданні були присутні 79 депутатів. Міністри вже склали присягу перед парламентом.

Перше засідання нового уряду відбудеться пізніше, після передачі повноважень попереднім прем'єром Робертом Голобом.

Дебати тривали трохи більше восьми годин. Опозиція критично ставилася до коаліційної угоди та кандидатів на міністерські посади, яких вона вважала непрофесійними. Коаліція, з іншого боку, висвітлила деякі дії уряду, що йде у відставку, які вона вважала суперечливими.

За призначення лідера правопопулістської Словенської демократичної партії Янеза Янші прем’єр-міністром парламент Словенії проголосував 22 травня.

Нагадаємо, 22 березня ліберальний "Рух за свободу" тоді ще чинного прем'єр-міністра Роберта Голоба виграв вибори з мінімальною перевагою, отримавши 29 місць проти 28 у Янші.

Лібералам не вдалося сформувати більшість після кількох тижнів коаліційних переговорів, і минулого місяця Голоб визнав поразку, змирившись із роллю лідера опозиції.

Для Янеза Янші цей строк на посаді прем’єра стане четвертим – політик вже очолював уряд з 2004 по 2008 рік, з 2012 по 2013 рік і знову з 2020 по 2022 рік. Він також є одним із найвідоміших націоналістичних лідерів Європи та, за його власним визнанням, прихильником президента США Дональда Трампа.

Детальніше про нового прем’єр-міністра Словенії читайте в статті "Європейської правди" Проблемний друг України: які зміни обіцяє нова влада Словенії і де може бути загроза Києву