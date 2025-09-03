Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет говорить с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".

Зеленского спросили, доверяет ли он Дональду Трампу, особенно в свете дедлайна, который тот выставил российскому лидеру Владимиру Путину относительно встречи с украинским президентом.

Зеленский отметил, что очень благодарен США за поддержку и заявил, что Украина нуждается в помощи Соединенных Штатов.

"Мы разговаривали об этом. Он говорит, что благодаря давлению США он может заставить Путина пойти на переговоры. Если Путин не захочет этого, я попросил его оказать давление на Россию всеми возможными средствами", – сказал он

"И когда мы говорим о давлении, мы имеем в виду противовоздушную оборону, соглашения о поставках оружия и санкции. Он дал Путину несколько недель. Они почти прошли. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос", – заявил Зеленский.

Стоит отметить, что в правительстве Германии говорят, что Дональд Трамп может присоединиться к саммиту "коалиции решительных" в четверг.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что если до сентября никаких сдвигов в этом вопросе не произойдет, Трамп не может оставить без ответа такое поведение Кремля.