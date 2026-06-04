У Британії розслідування щодо брата короля та скандального експосла можуть тривати понад рік

Розслідування британської влади щодо молодшого брата короля Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та колишнього посла у США Пітера Мендельсона, ймовірно, триватиме понад рік.

Про це заявив у четвер, 4 червня, головний прокурор Великої Британії, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Маунтбеттен-Віндзор та Мендельсон були окремо заарештовані в лютому після оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів документів, пов’язаних із покійним засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Жодному з них не висунуто звинувачень у скоєнні кримінального злочину, і обидва чоловіки заперечують будь-які правопорушення, заявляючи, що шкодують про свої зв’язки з Епштейном.

Генеральний прокурор Великої Британії Стівен Паркінсон сказав журналістам, що справа Мендельсона – "це справа певної складності".

"Було б неправильно зосереджуватися на окремому випадку чи окремій операції. Я справді не думаю, що хтось повинен очікувати швидкого завершення розслідування. Не було б дивно, якби воно тривало понад рік, не через відсутність терміновості, а через складність та міжнародний вимір справи", – пояснив він.

Паркінсон додав, що ті самі питання та ймовірні терміни стосуються також розслідування щодо Маунтбеттен-Віндзор.

Нові оприлюднені документи свідчать про обіцянку Мендельсона тодішньому главі МЗС Девіду Леммі, що той не пошкодує про його призначення. Також у нових документах знайшли критику Мендельсона на адресу прем’єр-міністра Кіра Стармера.

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