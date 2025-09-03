Експрем'єр Британії Джонсон розкритикував "огидне" вітання Путіна на Алясці
Експрем'єр Британії Борис Джонсон засудив "огидне" видовище, коли президент США Дональд Трамп вітав правителя РФ Владіміра Путіна на Алясці
Про це Джонсон сказав у розмові з GB News, передає "Європейська правда".
Президент США буквально розгорнув червону доріжку для свого російського колеги перед зустріччю на Алясці у серпні.
Переговори мали на меті прокласти шлях до припинення війни в Україні, але сторони розійшлися без жодних домовленостей, а бомбардування Росією України відтоді не припиняються.
Джонсон похвалив "абсолютно героїчних" українців за те, що вони відбивають спроби Росії захопити Україну з моменту вторгнення у 2022 році.
Він сказав, що вітає спроби Трампа припинити війну, але додав: "Україна є абсолютно невинною постраждалою стороною. Ми всі знаємо, що було... огидно спостерігати, як Путіна вітали в Америці. Ми всі це знаємо".
"Але Трамп, треба віддати йому належне, фактично продовжує поставляти зброю в Україну, і це найголовніше", – додав Джонсон.
Колишній прем'єр-міністр також наполягав на тому, що російська економіка перебуває в кризі, і що війна може закінчитися до кінця року.
"Я думаю, що Путін знаходиться в набагато, набагато слабшій позиції, ніж люди говорять. Я маю на увазі, що Україна дуже сильно вдарила по російському нафтопрому. Я думаю, що проблеми на нафтопереробних заводах дуже серйозні", – зазначив він.
"Ви бачите скорочення виробництва бензину в Росії на 10%. Ви бачите дефіцит палива. Інфляція зростає, як я вже казав. Поєднайте це з невдачами на полі бою, позицією Путіна, і я б сказав президенту Трампу, а іноді я це роблю, що позиція Путіна набагато, набагато слабша, ніж думають люди, я думаю, що вона, можливо, слабша, ніж йому кажуть радники Путіна", – уточнив Джонсон.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що адміністрація США наразі вже менш оптимістична щодо Росії.
Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.