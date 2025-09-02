Міністр оборони Естонії: у США стало менше оптимізму щодо РФ
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що адміністрація США наразі вже менш оптимістична щодо Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву естонського міністра наводить ERR.
За словами Певкура, у Білому домі знають, що господар Кремля Владімір Путін "не бажає вести переговори".
Він зазначив, що президент США Дональд Трамп не веде ці дипломатичні переговори самотужки, і результату має досягти його команда.
"Зрозуміло, що в Білому домі розуміють, що Путін не піде на поступки. Неодноразові спроби посадити за один стіл президента України Володимира Зеленського і Путіна не увінчалися успіхом. Дивлячись на те, що відбувається в Україні, не видно, щоб відбувався якийсь перелом. Швидше, з настанням осені в США починає відігравати підвищену роль американська внутрішня політика", – сказав Певкур.
Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.
За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими", а в його оточенні звинувачують європейських лідерів у тому, що Україна не згодна на більші поступки.