Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осудил "отвратительное" зрелище, когда президент США Дональд Трамп приветствовал правителя РФ Владимира Путина на Аляске.

Об этом Джонсон сказал в беседе с GB News, передает "Европейская правда".

Президент США буквально развернул красную дорожку для своего российского коллеги перед встречей на Аляске в августе.

Переговоры имели целью проложить путь к прекращению войны в Украине, но стороны разошлись без всяких договоренностей, а бомбардировки Россией Украины с тех пор не прекращаются.

Джонсон похвалил "абсолютно героических" украинцев за то, что они отражают попытки России захватить Украину с момента вторжения в 2022 году.

Он сказал, что приветствует попытки Трампа прекратить войну, но добавил: "Украина является абсолютно невинной пострадавшей стороной. Мы все знаем, что было... отвратительно наблюдать, как Путина приветствовали в Америке. Мы все это знаем".

"Но Трамп, надо отдать ему должное, фактически продолжает поставлять оружие в Украину, и это самое главное", – добавил Джонсон.

Бывший премьер-министр также настаивал на том, что российская экономика находится в кризисе, и что война может закончиться до конца года.

"Я думаю, что Путин находится в гораздо, гораздо более слабой позиции, чем люди говорят. Я имею в виду, что Украина очень сильно ударила по российскому нефтепрому. Я думаю, что проблемы на нефтеперерабатывающих заводах очень серьезные", – отметил он.

"Вы видите сокращение производства бензина в России на 10%. Вы видите дефицит топлива. Инфляция растет, как я уже говорил. Соедините это с неудачами на поле боя, позицией Путина, и я бы сказал президенту Трампу, а иногда я это делаю, что позиция Путина намного, намного слабее, чем думают люди, я думаю, что она, возможно, слабее, чем ему говорят советники Путина", – уточнил Джонсон.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что администрация США сейчас уже менее оптимистична в отношении России.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что если до сентября никаких сдвигов в этом вопросе не произойдет, Трамп не может оставить без ответа такое поведение Кремля.