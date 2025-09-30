"ЄвроПравда" організує публічну дискусію з урядом, ЄС і бізнесом про експорт до Європи

В четвер, 2 жовтня, відбудеться третій щорічний експортний форум, організаторами якого виступають "Економічна правда" та "Європейська правда", і в ході якого українські експортери, урядовці та представники ЄС разом шукатимуть інноваційні відповіді на ключові питання міжнародної торгівлі.

Про це йдеться в анонсі заходу, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначають організатори події, у 2025 році світова торгівля вступила в нову фазу – епоху зростаючого протекціонізму та високих мит.

Серед нових викликів – і припинення дії автономних преференцій ЄС, і "світова митна війна", яку розпочав президент США Дональд Трамп, і посилення голосів європейських фермерів, які відверто бояться конкуренції з українцями. Для українських експортерів це шанс переосмислити підходи.

Під час форуму, зокрема, запланована публічна дискусія редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка з віцепрем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою про майбутнє україно-європейської торгівлі.

Крім того, у одній з панельних дискусій візьме участь євродепутатка Карін Карслбро, що опікувалася автономними торгівельними преференціями для України.

Захід відбудеться в четвер, 2 жовтня 2025 року. Початок о 16:00. Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції, а також придбати квитки можна за посиланням.