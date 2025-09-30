"ЕвроПравда" организует публичную дискуссию с правительством, ЕС и бизнесом об экспорте в Европу

В четверг, 2 октября, состоится третий ежегодный экспортный форум, организаторами которого выступают "Экономическая правда" и "Европейская правда", и в ходе которого украинские экспортеры, чиновники и представители ЕС вместе будут искать инновационные ответы на ключевые вопросы международной торговли.

Об этом говорится в анонсе мероприятия, сообщает "Европейская правда".

Как отмечают организаторы события, в 2025 году мировая торговля вступила в новую фазу – эпоху растущего протекционизма и высоких пошлин.

Среди новых вызовов – и прекращение действия автономных преференций ЕС, и "мировая таможенная война", которую начал президент США Дональд Трамп, и усиление голосов европейских фермеров, которые откровенно боятся конкуренции с украинцами. Для украинских экспортеров это шанс переосмыслить подходы.

Во время форума, в частности, запланирована публичная дискуссия редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и послом ЕС в Украине Катариной Матерновой о будущем украино-европейской торговли.

Кроме того, в одной из панельных дискуссий примет участие евродепутат Карин Карслбро, которая занималась автономными торговыми преференциями для Украины.

Мероприятие состоится в четверг, 2 октября 2025 года. Начало в 16:00. Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции, а также приобрести билеты можно по ссылке.